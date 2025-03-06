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Dünya

ABD'nin B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu

İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin dün düzenlediği askeri tatbikatta, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu.

AA6 Mart 2025 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
ABD'nin B-52 stratejik bombardıman uçağı İsrail'e ait F-35'lerle birlikte uçtu
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail ve ABD hava kuvvetlerinin "bir dizi senaryo için entegre yetenekler oluşturmayı hedefleyen ortak askeri tatbikat" düzenlediği kaydedildi.

Tatbikatın iki ülke arasında devam eden işbirliğini güçlendirmeyi ve sürdürmeyi amaçladığı belirtildi.

Tatbikat kapsamında İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 ve F-15 savaş uçaklarının, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 stratejik bombardıman uçağıyla birlikte uçtuğu aktarılan açıklamada, uçuş sırasında ABD ve İsrail unsurlarının, "çeşitli bölgesel tehditlere karşı koyma kabiliyetlerini arttırmak için iki ordu arasında operasyonel koordinasyon pratiği yaptığı" vurgulandı.

İsrail basını, Orta Doğu'daki gelişmeler ve tehditler kapsamında bu tatbikatın İran'a bir mesaj niteliğinde olduğu kaydedildi.

Ortak tatbikata, onlarca savaş uçağı, yakıt ikmal uçağı ve stratejik bombardıman uçağının katıldığı aktarıldı.

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