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Dünya

ABD'nin BAE'ye silah satışına dava

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolarlık silah satışına karşı dava açıldı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 07:32 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 07:41
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ABD'de, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 23 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya karşı dava açıldı.

Bağımsız politika araştırmaları grubu New York Dış Politika İşleri Merkezi, Washington DC'deki federal mahkemede Pompeo'ya dava açtı.

BAE'ye 23 milyar dolar değerindeki silah satışının engellenmesi amacıyla açılan davada, hükümetin başka bir hükümete silah satışı yetkisine sahip olan Pompeo'nun yeterli inceleme ve gerekçesi olmadan aceleci bir tavırla silah satışını onayladığı ifade edildi.

Davada BAE'ye silah satışı sürecinin normal süreci belirleyen yasaları ihlal ettiği belirtilerek, "Satış onaylanmadan önce daha çok inceleme gerekiyor." görüşüne yer verildi.

ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

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