ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için geliştirdiği 28 maddelik plana ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD tarafından hazırlanan barış planı taslağının Ukrayna'ya teslim edildiği duyurularak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna halkı için önemli olan temel ilkeleri belirlediği ve savaşı adil bir şekilde sona erdirmek üzere planın maddeleri üzerinde çalışmaya karar verdiği ifade edildi.

Ukrayna'nın ilk andan itibaren savaşı sona erdirmek istediğini vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın savaşı sona erdirecek tüm anlamlı adımları ve önerileri desteklediği belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna, bu yılın başından itibaren Başkan Trump'ın kan dökülmesini sona erdirmek için yaptığı önerileri desteklemiştir. Barışın sağlanması için şu anda da ABD, Avrupa ve dünyadaki ortaklarımızla yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırız" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ZELENSKI VE TRUMP GÖRÜŞEBİLİR

Açıklamada, ayrıca Zelenski'nin önümüzdeki günlerde Başkan Trump ile mevcut diplomatik fırsatları ve barış için gerekli olan temel noktaları görüşmeyi planladığı aktarıldı.

ZELENSKİ: SAVAŞI SONA ERDİRME PLANININ MADDELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'u Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini ifade etti.

Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "gerçek barışa" ulaşmak için farklı seçenekleri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz, savaşı sona erdirmeye yönelik planın maddeleri üzerinde çalışacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışı sağlama yönündeki çabalarına dikkati çeken Zelenskiy, "Barışa ihtiyaç var ve Başkan Trump ile ekibinin Avrupa'da güvenliği yeniden tesis etmeye yönelik çabalarını takdir ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy mesajında, Rusya'nın dün Ternopil kentine düzenlediği füze saldırısı hakkında da Driscoll'a bilgi verdiğini aktardı.

"GERÇEK BİR İSTİŞARE YÜRÜTÜLMÜYOR"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu plan hakkında yaptığı açıklamada, herhangi bir barış planının savaşın asıl nedenlerini ortadan kaldırması gerektiğini ve ABD ile şu anda plana ilişkin bir müzakere yürütülmediğini belirtmişti. Peskov, "Gerçek bir istişare yürütülmüyor. Elbette temaslarımızı sürdürüyoruz. Ancak şu anda istişare olarak tanımlanabilecek bir süreç yok" ifadelerini kullanmıştı.

Putin'e söz konusu 28 maddelik barış planı hakkında bilgi verilip verilmediği" sorusuna ise Peskov, "Daha önce söylediklerime ekleyecek bir şeyim yok" demişti.

