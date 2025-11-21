İSTANBUL 22°C / 14°C
22 Kasım 2025 Cumartesi
  ABD'nin barış planı Zelenski'yi arada bıraktı: Ya Trump'ın baskısı ya da onurumuz
Dünya

ABD'nin barış planı Zelenski'yi arada bıraktı: Ya Trump'ın baskısı ya da onurumuz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşa son verebilecek nitelikte olduğu belirtilen ABD'nin 28 maddelik barış planını değerlendirdi. Planın “ağır şartlar” içerdiğini vurgulayan Zelenski, ülkesinin onurunun pazarlık konusu olmayacağını belirterek arada kaldığını söyledi.

21 Kasım 2025 Cuma 20:17
ABD'nin barış planı Zelenski'yi arada bıraktı: Ya Trump'ın baskısı ya da onurumuz
ABONE OL

Zelenski sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına hitap ederek, Rusya ile savaşa son vermek için ABD'nin hazırladığı "barış planı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konu planın 28 maddeden oluştuğuna dikkati çeken Zelenski, "Şimdi Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski (var)." yorumunda bulundu.

Bu planın Ukrayna için "ağır" maddeler içerdiğini kaydeden Zelenski, "Ya ağır 28 madde, ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye kadarki en zorlu kış ve daha fazla riski (kabul etmek zorunda kalabiliriz). Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir hayat ve daha önce iki kez saldırmış birine güvenmek." dedi.

Zelenski, plan üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Önümüzdeki hafta kolay olmayacak ve gelişmelerle yoğun geçecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Planın en az iki maddesinin göz ardı edilmemesi için 7/24 mücadele edeceğim. Ukraynalıların onuru ve özgürlüğü için. Çünkü her şeyin temelinde bu yatıyor, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, halkımız ve Ukrayna'nın geleceği." değerlendirmesinde bulundu.

"Çelikten yapılmışız elbette ancak hiçbir metal, en güçlüsü bile (bu baskılara) dayanamayabilir." diyen Zelenski, 2019'da göreve geldiğinde ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmak için yemin ettiğini vurguladı.

Plandaki maddelere karşılık ABD tarafına farklı alternatifler sunacaklarını aktaran Zelenski, şöyle konuştu:

"Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Ukrayna'nın ulusal çıkarları dikkate alınmalı. Abartılı açıklamalarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sakin bir şekilde çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler sunacağım ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci aksattığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir sebep vermeyeceğiz. Bu olmayacak."

Zelenski, Ukrayna'nın yaklaşık 4 yıldır kendisini savunmaya devam ettiğini ifade ederek, "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattı tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze saldırılarına, balistik füze saldırılarına ve İHA saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

Zelenski, Ukrayna'da herkesi birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırdı.

UKRAYNA, RUSYA İLE SAVAŞA SON VERMEK İÇİN DİPLOMASİYİ YOĞUNLAŞTIRACAK TASLAK PLANI ABD'DEN TESLİM ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenski'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

"Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadesi yer alan açıklamada, Zelenski'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

