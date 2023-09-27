ABD'nin başı hırsızlarla dertte: Zarar 112 milyar doları aştı

NRF'nin Ulusal Perakende Güvenliği Araştırması'na ilişkin açıklamasında, perakendecilerin geçen yıl hırsızlıkla bağlantılı mali kayıplarda dramatik bir artış gördüğü vurgulanarak, 2021'de 93,9 milyar dolar olan perakende suçlarının neden olduğu kaybın geçen yıl 112,1 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Kayıp oranının 2022'de yüzde 1,6'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, perakendecilerin kayıplarının 3'te 2'sinin "hırsızlık" nedeniyle oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, perakendecilerin artan şiddet seviyeleri nedeniyle organize perakende suçunun önemli bir endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü bildirdiği aktarıldı.

Geçen yıl organize perakende suçlarından etkilenen ilk beş şehrin Los Angeles, San Francisco/Oakland, Houston, New York ve Seattle olarak sıralandığı açıklamada, suçların kapsamı ve karmaşıklığı arttıkça perakendecilerin de önleme çabalarının geliştiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRF Varlık Koruma ve Perakende Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Johnston, perakendecilerin mağazalarında benzeri görülmemiş düzeyde hırsızlık ile yaygın suçlarla karşılaştığını ifade etti.

Durumun daha da vahim hale geldiğine işaret eden Johnston, söz konusu suçların mali etkisinin ötesinde şiddet ve güvenlik kaygılarının büyüklük veya kategoriye bakılmaksızın tüm perakendeciler için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Ulusal Perakende Güvenliği Araştırması, 2022'de yıllık perakende satışların 1,6 trilyon dolarını oluşturan ve ABD genelinde 97 binden fazla perakende satış noktasını temsil eden 177 perakende markasının öngörülerini kapsadı.