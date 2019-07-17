27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6869
  • 6,3813
  • 255.968
  • 99373.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said, Pakistan'da yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pakistan medyasındaki habere göre, Said, ülkenin doğusundaki Lahor'dan Gujranvala'ya giderken yolda terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Terörle mücadele yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 13 LET ve JUD isminden olan Said, "terör örgütlerini desteklemek, kara para aklamak ve terör örgütlerine maddi kaynak toplamakla" suçlanıyor.

LET, özellikle Hindistan'daki sivil hedeflere saldıran bir örgüt olarak biliniyor. Hindistan, örgütün 2001 parlamento saldırısı, 2006 Mumbai tren saldırısı ve 2008 Mumbai saldırısının ardında olduğunu iddia ediyor.

ABD de LET kurucusu Said'i 2008 Mumbai saldırısının ardından arananlar listesine eklemiş ve başına 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Said, çeşitli dönemlerde Pakistan'da gözaltına alınsa da 2001'de LET'ten ayrıldığını iddia ederek kendisini savunmuş ve serbest bırakılmıştı.

Daha önce Pakistan, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü ilan edilen LET'in ardından JUD da 2008 Mumbai saldırısı sonrasında terör örgütü ilan edilse de Pakistan bu kararı şubatta almıştı.

Interpol, Said hakkında 2009'da kırmızı bülten çıkarmıştı.

34 kişinin yaralandığı midibüs kazası saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turizmcilerden Kurban Bayramı tatili çağrısı

Turizmcilerden Kurban Bayramı tatili çağrısı

Rusya'dan ilginç ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir

Rusya'dan ilginç ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Fenerbahçe'den Diego Costa bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Güvenlik Uzmanı Ağar paylaştı... Göz yaşartan detay

Güvenlik Uzmanı Ağar paylaştı... Göz yaşartan detay

Öldü diye cenazesi bile yapılmıştı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi

Öldü diye cenazesi bile yapılmıştı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi

1750 rakımda yer alıyor, tam 5 bin yıllık: Keşfedilmeyi beklenen bir inci

1750 rakımda yer alıyor, tam 5 bin yıllık: Keşfedilmeyi beklenen bir inci

Acılı baba böyle izlemişti... Kahreden haber geldi

Acılı baba böyle izlemişti... Kahreden haber geldi
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu, Türk polisi için türkü söyledi

Bakan Soylu, Türk polisi için türkü söyledi

Sivas'ta görüntülendi! Türkiye'de nadiren rastlanıyor...

Sivas'ta görüntülendi! Türkiye'de nadiren rastlanıyor...

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA