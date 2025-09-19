İSTANBUL 25°C / 17°C
ABD'nin baskısı geri adım attırdı: Filistin devletini tanımayacağız

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayacaklarını söylediği bildirildi. Japonya basınında yer alan haberde, ABD'nin Filistin devletini tanımaması için Tokyo yönetimine baskı yaptığı kaydedilmişti.

19 Eylül 2025 Cuma 15:37
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Japon mevkidaşı İvaya ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İvaya'nın Saar'a Japonya'nın bu ay BM'de yapılacak toplantıda Filistin devletini tanımayı planlamadığını söylediği ifade edildi.

İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere bazı ülkeler bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planladıklarını açıklamıştı.

Bu ülkelerin kararının ardından Filistin devletini resmi olarak tanımayan Japonya'nın tavrı merak konusu olmuştu.

Japonya basınında yer alan haberde, ABD'nin Filistin devletini tanımaması için Tokyo yönetimine baskı yaptığı kaydedilmişti.

