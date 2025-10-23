İSTANBUL 22°C / 18°C
Dünya

ABD'nin Batı Şeria baskısı soykırımcıya geri adım attırdı

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetiminden gelen tepkilerin ardından koalisyon hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının bir sonraki duyuruya kadar ilerletilememesi talimatını verdiği belirtildi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
ABD'nin Batı Şeria baskısı soykırımcıya geri adım attırdı
Yerel basında yer alan haberde, Netanyahu'nun koalisyon başkanı Ofir Katz'tan, İsrail Meclisi'ndeki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısına ilişkin yeni bir adım atılamamasını istediği belirtildi.

Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakını içeren yasa tasarısında yeni adım atılmaması talimatının ABD yönetiminden gelen eleştiriler sonrası attığına dikkati çekildi.

Öte yandan Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Meclisteki dünkü oylamanın "Muhalefetin, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'nın İsrail ziyareti sırasında nifak tohumları ekmek için yaptığı kasıtlı bir siyasi provokasyon" olarak nitelendirildi.

Muhalefetin suçlandığı oylamaya, Netanyahu'nun partisi Likud milletvekilleri ve koalisyon hükümetindeki partilerin destek vermediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Likud'un destek vermemesi halinde Mecliste bu yasa tasarısında ilerleme kaydedilemeyeceği savunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

TRUMP UYARIDA BULUNMUŞTU

Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken Mecliste ön oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını söylemişti. Vance, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtmişti.

