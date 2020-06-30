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Dünya

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi ile röportaj yapılmasını yasaklayan Lübnanlı hakim istifa etti

Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'nın yerel basına konuşmasını yasaklama kararı tartışmalara yol açan hakim Muhammed Mazih istifa etti.

AA30 Haziran 2020 Salı 17:53 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:53
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkedeki ekonomik krizden Şii Hizbullah örgütünü sorumlu tutan sözleri üzerine Büyükelçi Shea ile röportaj yapılmasını yasaklayan hakim Mazih hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Haberde bu gelişmenin ardından Mazih'in istifasını Yüksek Yargı Konseyine sunduğu ifade edildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Shea, cumartesi günü bir Arap televizyon kanalına bağlanarak, Lübnan'daki ekonomik kriz ve ülkesinin yaptırım uyguladığı Hizbullah'la ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Devlet içinde devlet" şeklinde nitelendirdiği Hizbullah'tan endişe duyduklarını söyleyen Shea, ülkedeki mevcut krizden örgütü sorumlu tutarak, "Milyarlarca dolar, hükümetin hazinesi yerine Hizbullah'ın devletçiğine gitti." demişti.

Bunun üzerine ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki nöbetçi hakim Mazih, yerel basın organlarının ABD Büyükelçisi'nden demeç almasını yasaklayan bir karar çıkarmıştı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

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