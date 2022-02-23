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Dünya

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusya müzakerelere dönmezse büyük bedel ödeyecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thoma Greenfield, Rusya'yı, saldırganlığına devam etmesi halinde büyük bedel ödeyeceği uyarısında bulunarak, müzakere masasına çağırdı.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 21:22 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:23
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Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

Bölgedeki sorunlara çözüm için müzakere masasını gösteren Thomas Greenfield, "BM'nin bu krizle ilgili yapabileceği şey, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürmesi halinde daha büyük bir bedel ödeyeceğini anlamasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Thomas Greenfield, BM üye ülkelerine, Rusya'ya Ukrayna konusunda gerilimi düşürme ve müzakere masasına dönme zamanının geldiğini gösterme çağrısında bulunarak, "Artık kenarda oturmanın zamanı değil, Rusya'ya saldırgan eylemlerinde tecrit edilmiş ve yalnız olduğunu birlikte gösterelim. Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının tam olarak arkasında duralım." şeklinde konuştu.

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