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Dünya

ABD'nin bombardıman uçağı yere çakıldı! İçindekilerin tamamı öldü

ABD'nin California eyaletindeki bir havaalanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü bildirilen ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağında bulunan 8 kişinin tamamının hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

AA16 Haziran 2026 Salı 06:58 - Güncelleme:
ABD'nin bombardıman uçağı yere çakıldı! İçindekilerin tamamı öldü
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Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan, daha önce düştüğü belirtilen uçaktaki kişilere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, daha önce yerel saatle 11.20'de Edwards Hava Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra düştüğü bildirilen uçaktaki 8 kişinin tamamının, ilk belirlemelere göre kazanın "hayatta kalınabilir nitelikte olmaması" nedeniyle yaşamını yitirdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Acil müdahale ekiplerinin hala olay yerinde olduğu vurgulanan açıklamada, yetkililerin tüm personelin durumunu tespit etmek için çalıştığı ifade edildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 Stratofortress uçağının, California eyaletindeki bir havaalanından kalkış yaptıktan kısa süre sonra düştüğü bildirilmişti.

Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.

  • B 52
  • bombardıman uçağı
  • ABD

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