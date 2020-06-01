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Dünya

ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu

ABD'nin California eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 07:34
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California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

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