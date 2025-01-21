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Dünya

ABD'nin dış ilişkileri Rubio'ya emanet! Yemin ederek görevine resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Marco Rubio, Senatoda onay almasının ardından yemin ederek resmen görevine başladı.

AA21 Ocak 2025 Salı 20:33 - Güncelleme:
ABD'nin dış ilişkileri Rubio'ya emanet! Yemin ederek görevine resmen başladı
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Dün Senatoda 99-0 şeklinde biten oylamayla Dışişleri Bakanlığı onaylanan Rubio için bugün yemin töreni düzenlendi.

Rubio, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in huzurunda gerçekleştirilen törende yemin ederek ABD'nin 72. Dışişleri Bakanı oldu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPMASI BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı personeliyle bugün bir araya gelecek olan Rubio'nun, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi başlıklarla ilgili diplomasi trafiğine hızlı bir giriş yapması bekleniyor.

Eski Florida Senatörü Rubio, uzun süre Senato Dış İlişkiler Komitesinde görev yapmıştı.

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