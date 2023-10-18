ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesinin ardından Putin'den kritik talimat

Gazze'deki olayların ardından ABD'nin Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini hatırlatan Putin bu adıma karşı kendilerinin de Karadeniz'de önlemler alacağını söyledi.

ABD'NİN DOĞU AKDENİZ'E UÇAK GEMİSİ GÖNDERMESİNİN ARDINDAN PUTİN'DEN KRİTİK TALİMAT

Putin, "Benim talimatım üzerine Karadeniz üzerindeki hava sahasında Kinjal füze sistemiyle donatılmış Mig-31 savaş uçakları sürekli devriye gezmeye başlıyor. Bunun bir tehdit olmadığını belirttim. Bölgeyi silahlarla gözlemleyeceğiz" dedi. Putin ayrıca Ukrayna'daki savaşta Kiev'i destekleyen ve yeni silahlar gönderen ABD'nin çatışmanın içerisine daha fazla sürüklendiğini vurguladı.