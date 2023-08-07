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Dünya

ABD'nin doğusu ''tehlikeli'' fırtınalarla karşı karşıya

ABD'nin doğusundaki eyaletlerin, kuvvetli rüzgar, dolu ve hortumun eşlik ettiği 'tehlikeli ve nadir' fırtınalarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
ABD'nin doğusu ''tehlikeli'' fırtınalarla karşı karşıya
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Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Fırtına Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, ABD'nin doğusunda yer alan eyaletlerde kuvvetli rüzgar, dolu ve hortumun yanı sıra, bölgesel yıkıcı kasırgaların meydana gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin doğusunun "tehlikeli ve nadir" fırtınalarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Orta Atlantik bölgesinin bazı kısımlarında 5 üzerinden 4. düzeyde şiddetli fırtına riski ilan edildiği, bu kapsamda Washington D.C. ve Baltimore'un da dahil olduğu bazı şehirlerin ise en yüksek risk taşıyan bölgeler olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Atlanta'dan New York City'nin batısına kadar uzanan ve on milyonlarca insanı etkilemesi beklenen bölgede 5 üzerinden 3. seviye risk ilan edildiği belirtildi.

Washington'ın 12-13 Haziran 2013'ten bu yana ilk kez bu risk grubuna dahil edildiği kaydediliyor.

  • rüzgar fırtınası
  • doğu eyaletleri
  • tehlikeli hortum

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