ABD ordusu, Nijer'in başkenti Niamey'deki hava üssünden ayrıldı.

ABD ile Nijer Savunma Bakanlığından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Niamey'deki 101. hava üssündeki teçhizat ve askerlerini geri çektiği duyuruldu.

Açıklamada, ABD'nin bundan sonra Agadez'deki "Niger Air Base 201" isimli üsten çekilmeye odaklanacağı kaydedildi. ABD, Nijer'deki teçhizat ve askerinin tamamını ağustos sonuna kadar ülkeden çıkarmayı planlıyor.

Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve Agadez kentinde insansız hava aracı (İHA) üssü bulunan ABD'nin eylül ortasına kadar ülkeden tamamen ayrılacağı duyurulmuştu.

Nijer, 17 Mart'ta, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve ABD'li askerlerin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

Sahra çölünün kuzey ucunda yer alan Agadez'deki Niger 201, ABD'nin Cibuti'deki daimi üssünden sonra İHA operasyonlarını da yürüttüğü Afrika'daki en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

İnşaatı ve finansmanı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer ordusuna ait üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemleriyle 2019'dan bu yana hizmet veriyor.

Nijer devletinden 10 yıllığına kiralanan Niger 201, ABD'nin en büyük ve en pahalı İHA üssü olarak kabul ediliyor.

İnşası için 110 milyon, yıllık bakımı için ise 30 milyon dolar harcayan ABD, söz konusu üssü, Sahel'deki ana istihbarat ve gözetleme merkezi olarak kullanıyor.