ABD’nin en fazla kazanan CEO’su Elon Musk oldu

ABD’de ekonomi haberleri yapan Bloomberg kanalı, ülkenin en fazla kazanan CEO’larının listesini açıkladı. Bloomberg Ödeme Endeksi adı altında yapılan haberde, CEO’ların tazminatları dahil pek çok ayrıntıyı bir araya getirerek düzenlediği endekste ülkenin en çok kazanan 100 yöneticisini belirledi. Endeksin rakamları, en son yılda alınan maaş, ikramiye ve sosyal haklardan oluşmakta. Ayrıca, kapatılmış hisse senetleri ve gelecekteki ödemelerle sonuçlanabilecek sınırlı hisse senetleri üzerindeki seçeneklerde değerin içinde. Bu rakamlar üzerinden oluşturulan endekste ilk sırada 513.3 milyon dolarlık değerle Tesla Inc’in CEO’su Elon Musk geliyor. Tilray Inc’in CEO’su Brendan Kennedy ise 256 milyon dolarlık değerle ikinci sırada.

İlk 10'da ise şu isimler yer alıyor;

1. Elon Musk - Tesla Inc. 513.3 milyon dolar

2. Brendan Kennedy - Tilray Inc. 256 milyon dolar

3. Bob Iger - Walt Disney Co. 146. 6 milyon dolar

4. Tim Cook - Apple Inc. 141.6 milyon dolar

5. Nikesh Arora - Palo Alto Networks Inc. 130.7 milyon dolar

6. David Zaslav - Discovery Inc. 122 milyon dolar

7. James Heppelmann - PTC Inc. 71.4 milyon dolar

8. Stephen Schwarzman - Blackstone Group LP 69.1 milyon dolar

9. Tony James - Blackstone Group LP 66.2 milyon dolar

10. Stephen Angel - Linde PLC 66.1 milyon dolar