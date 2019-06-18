28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5453
  • 253.764
  • 93.790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin engel olamadığı 'Hançer' füzesi test edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kinjal (Hançer) hipersonik füze sisteminin yeni bir testinin yapıldığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl yeni nesil süper silahlar arasında tanıttığı, Kinjal (Hançer) hipersonik füzesinin yeni bir testinin yapıldığını bildirdi.
 
Savunma Bakanlığı, "Rus Hava Kuvvetleri Kuvvetlerinden bir MiG-31 savaş ekibi, Kinjal yüksek hassasiyetli hipersonik füzesi ile önceden belirlenmiş olan hedefi başarıyla vurdu." denildi.
 
Test ile alakalı bakanlık tarafından yayımlanan bir videoda, uçuş öncesi yapılan hazırlıklar, füzenin askeri bir jete yüklenişi ve askeri jetten fırlatılması yer alıyor.
 
 
Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açıkladığı yeni füze sistemlerinden biri olan Kinjal'ın, ses hızının 10 katına çıkabildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeyi yakalayamadığını duyurmuştu.
 
ABD'NİN KARŞI KOYMA GÜCÜ YOK
 
Geçtiğimiz mart ayında CNBC'nin Amerikan istihbarat raporları hakkında doğrudan bilgiye sahip olan kişilere dayandırdığı haberde, "ABD’nin şu anda karşı koyma gücünün olmadığı yaklaşık 20 Rus füzesi, son testler için bir test alanına taşındı." denilmişti.
 
ABD: DAHA ÖNCE 12 KEZ TEST EDİLDİ
 
Askeri kaynak, daha önce bu füzelerin MiG-31 avcı uçakları üzerinde 12 kez teste tabi tutulduğunu da iddia etti.
 
KİNJAL HİPERSONİK FÜZESİ'NİN ÖZELLİKLRİ
 
Kinjal (Hançer) hipersonik füzeleri, aerodinamik kumanda sistemleri sayesinde manevra yaparak tehlikeli bölgeleri aşabiliyor.
 
Füze, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin ulaşamadığı yaklaşık 2 bin kilometrelik mesafeden hedefleri vurabiliyor.

Yıldırım: İmamoğlu´nun İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin: Gayri ahlaki bir durum, felaket

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Birleşmiş Milletler'den Mursi açıklaması

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

Mısır’dan TRT’ye Mursi sansürü

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Turuncu kategorideydi, etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne darbe! Turuncu kategorideydi, etkisiz hale getirildi

'Pazar günü bize 'Mursi'ye yapılan darbeyi' hatırlatanlarla yarışıyoruz'

'Pazar günü bize 'Mursi'ye yapılan darbeyi' hatırlatanlarla yarışıyoruz'

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin detayları belli oldu

Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin detayları belli oldu

ABD'yi uyardı: Pandoranın kutusunu açmayın

ABD'yi uyardı: Pandoranın kutusunu açmayın

ABD'nin S-400 mektubuna cevap

ABD'nin S-400 mektubuna cevap
 

POPÜLER HABERLER

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Tehlikeli yakınlaşma! Su-27´ler ABD B-52´lerini böyle yakaladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Önce itiraf etti, sonra kurbanlarının resmini çizdi!

Önce itiraf etti, sonra kurbanlarının resmini çizdi!

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA