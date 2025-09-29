İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5901
  • EURO
    48,831
  • ALTIN
    5087.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin eski askerlerle başı belada! Kiliseyi tarayan saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

ABD'nin eski askerlerle başı belada! Kiliseyi tarayan saldırganın kimliği belli oldu

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırgan ise eski ABD Deniz Piyadesi çıktı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 07:56 - Güncelleme:
ABD'nin eski askerlerle başı belada! Kiliseyi tarayan saldırganın kimliği belli oldu
ABONE OL

Yerel polis, Grand Blanc kentindeki bir kilisede pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis, 40 yaşlarındaki bir saldırganın aracıyla kilisenin kapısına geldiğini, ardından ayine katılanlara ateş açtığını ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan polis, olayın ardından kilisede yangın çıktığını, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceğini kaydetti.

Polis, saldırganın olayın ardından iki polis memuru tarafından etkisiz hale getirilmek için öldürüldüğünü duyurdu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kilisedeki yangının saldırgan tarafından kasten çıkarıldığından şüphelendiklerini aktardı.

- SALDIRGAN ESKİ DENİZ PİYADESİ ÇIKTI

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), saldırganı Burton kasabasından 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olarak açıkladı.

Polis William Renye, yaptığı açıklamada, eski ABD Deniz Piyadesi saldırganın, iki ABD bayrağı asılı olan pikapla kiliseye geldikten sonra araçtan inip ateş açmaya başladığını belirtti.

Renye, saldırganın dışarı çıktıktan sonra iki polis tarafından takip edilip yaklaşık 8 dakika içinde vurularak öldürüldüğünü söyledi. FBI ise olayı "hedef alınmış bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.

Öte yandan saldırganın motivasyonuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkan Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Hristiyanlara yönelik "hedef alınmış bir saldırı" olduğunu savunarak, eyalet ile yerel yetkililere tam destek verileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.