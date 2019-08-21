ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma talebi, içeriden ve dışarıdan pek çok kişinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Danimarka’nın “Grönland’ın satılık olmadığını” açıklamasına sinirlenen Trump’ın planlanmış Danimarka ziyaretini ileri bir tarihe ertelemesi, bardağı taşıran son damla oldu.

2013’ten 2017’ye dek ABD’nin Danimarka Büyükelçiliği görevini yürüten Rufus Gifford, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak ABD halkı adına Danimarka ve Grönland halkından özür diledi. Kelimelerin kifayetsiz kaldığını ifade eden Gifford, “Söylenecek söz yok. Çok üzgünüm Danimarka. Çok üzgünüm Grönland.” dedi.