28 Mayıs 2020 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:21

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, düşünce kuruluşu Atlantic Council'de kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinden övgüyle söz etti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'de koronavirüsle birlikte büyük bir sağlık felaketi yaşanmasını beklendiğini ancak aksine salgına karşı başarılı bir politika yürütüldüğünü söyleyen Bryza izlenimlerini paylaştı.

İşte Bryza'nın yazısından satır başları:

Mart ayının başında, Türkiye'de tam bir sağlık felaketinin olmasını bekliyordum. Kimse COVID-19'u ciddiye almıyor gibiydi; işimdeki ve sosyal çevremdeki neredeyse hiç kimse, yeni koronavirüsün İran'a, İtalya ve İspanya'ya yayılan yıkıcı etkisiyle ilgilenmiyordu.

Ve ilk başta korkularım doğru çıktı. Türkiye'de vakalar artmaya başladı Sosyal medyada hastalara yeterli yatak olmadığını dair dedikodular yayılıyordu. Ancak Türk hükümeti Nisan ayında ilk koronaviürs vakasının resmi olarak açıklanmasından önce pandemi ile mücadele için 229 sayfalık bir plan yayınlamıştı.

Ve virüs Türkiye'de etkisini göstermeye başladığı andan itibaren Ankara bu plana sıkıca bağlı kaldı.

Yaşlılara ve gençlere sokağa çıkma yasakları ile bazı illerde seyahat yasakları uygulamaya kondu.

Madrid, Lombardiya veya New York'tan farklı olarak, Türkiye'nin sağlık sistemi COVID-19 karşısında yenik düşmedi. Dahası, Türkiye ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'nın çoğunda görülen yıkıcı etkilerden korundu.

Ölüm oranları da Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 26 Mayıs itibarıyla Türkiye'deki ölüm oranı yüzde 2,8. Bu oran İngiltere'de 14,1 , İtalya'da 14,3 , Fransa'da 15,5, ABD'de 5,9 .

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca netliği, şeffaflığı ve güvenilirliği ile muhalifler de dahil olmak üzere herkesten yüksek puan aldı.

Türkiye koronavirüsü kontrol altında alırken ekonomiyi de açık tutmanın bir yolunu bulmuş olsa da hala atılacak adımlar var. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a hayranlığı da dikkate alındığında, Ankara'daki mevkidaşından bir şeyler öğrenebilir.