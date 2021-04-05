Star.com.tr 05 Nisan 2021 Pazartesi 21:48 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 21:50

Japonya Başbakanı Yosihide Suga, 16 Nisan'da Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'ne girdiğinde, sadece Başkan Joe Biden ile tanışan ilk yabancı lider olmayacak aynı zamanda Çin ile mücadeleye girişen ABD'nin dış politikadaki en etkili müttefiki olacak.

Columbia Üniversitesi'nden Emeritus Gerald Curtis yaptığı açıklamada "ABD olarak Asya'nın güvenliğine yönelik büyük bir projemiz var ve bunun kurgularken merkez olarak Japonya'yı koyduk o yüzden Tokyo hükümetine ihtiyacımız var." dedi.

Biden Suga'nın ABD ziyaretinde Tokyo hükümetine güvenoyu vereceği ve hedefininse Japonya'ya Hint-Pasifik stratejisinde stratejik bir statü kazandırmak olacağı iddia edildi.

Biden'a Asya konusunda tavsiyelerde bulunan eski bir Obama yönetimi Japonya uzmanı, "Çin karşısında politikaları doğru seçmek için Asya'yı doğru dizayn etmek ve Asya'yı doğru dizayn etmek için de bu hamlelere Japonya ile başlamanız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Çin'e karşı "kırmızı çizgi"

Son günlerde Tokyo ve Washington arasındaki anlaşmaların büyük kısmını savunma ve güvenlik oluşturuyor.

Japonya, güvenlik alanını sınırlarının ötesine genişletmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklama ABD'de memnuniyetle karşılandı ve Güneydoğu Asya'da Endonezya, Vietnam ve dörtlü güvenlik diyaloğu ortakları Avustralya, Hindistan gibi uzun süreli ortaklarının arasına Japonya'yı da dahil etti.

Japonya'nın savunma harcamalarının istikrarlı bir şekilde artması ve 5. nesil savaş uçağı F-35 gibi Amerikan mallarını satın alınması, ABD ve Japon askeri kuvvetleri arasında daha yakın operasyonel koordinasyon umutlarını kolaylaştırdı.

Çin'in istilalarına karşı Tayvan Boğazı'nda ortak güvenlik endişeleri Japonya'nın asker konuşlandırmaya hazır olması ABD'nin beklentilerini arttırdı.

Japon milliyetçileri Tayvan çevresinin kendilerinin kırmızı çizgileri olduğunu bildirerek Tokto hükümetini destekliyorlar.

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