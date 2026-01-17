İSTANBUL 5°C / 2°C
17 Ocak 2026 Cumartesi
ABD'nin etekleri tutuştu: Suriye Ordusu'nun ilerlemesinden rahatsız oldu

Suriye Ordusunun bölgeleri terör unsurlarından temizleyip askeri üstünlük sağlaması ABD'yi panikletti. Washington, Suriye ordusuna Halep ile Tabka arasındaki bölgelerde askeri eylemleri durdurma çağrısı yaptı.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'deki tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyalog yoluyla çözüm aramak için sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca Suriye hükümet güçlerini Halep ve Tabka arasındaki bölgelerdeki her türlü saldırı eylemini durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

Açıklamada, DEAŞ'ı izleyip askeri baskı uygulamak için, ABD ve koalisyon güçleriyle koordineli olarak Suriyeli ortaklar arasında ekip çalışmasının gerekli olduğu savunularak, "Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için elzemdir." ifadesine yer verildi.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'de başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Suriye ordusunun YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda Fırat Nehri'nin batısında şiddetli çatışmaların yaşandığı Tabka kentinde, örgüt unsurlarının konvoylarla bölgeden ayrıldığı bildirilmişti.

Yıllar sonra evine dönen Suriyeli: Bugün en güzel duyguyu yaşıyoruz

Suriye ordusu Rakka'ya girdi! Sıfır noktası için operasyon sinyali

Şara'dan yeni kararname! Kürtlerin Suriye halkının temel ve asli bir parçası olduğu vurgusu
