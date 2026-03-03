İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9833
  • EURO
    51,0459
  • ALTIN
    7245.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin füze stokları eriyor mu? Çok konuşulacak iddia!
Dünya

ABD'nin füze stokları eriyor mu? Çok konuşulacak iddia!

İşgalci İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan ordusunun bazı stratejik füze stoklarında azalma yaşadığı öne sürüldü. Yaşanan sıkıntıların özellikle, Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında olduğu belirtildi.

AA3 Mart 2026 Salı 13:29 - Güncelleme:
ABD'nin füze stokları eriyor mu? Çok konuşulacak iddia!
ABONE OL

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun özellikle Tomahawk kara saldırı füzeleri ile Standard Missile-3 (SM-3) tipi füzelerinin stoklarında sıkıntı yaşadığı iddia edildi.

İlk saldırı dalgasının İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmada başarılı olduğunu savunan yetkili, sonraki aşamada İran'ın füze üretim tesisleri, insansız hava araçları (İHA) ve donanmasının hedef alınmasının planlandığını belirtti.

Yetkili ayrıca, gelecek birkaç gün içinde İran'ı hedef alan saldırıların "önemli ölçüde artmasının" beklendiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da dün CNN kanalına verdiği demeçte, "(İran'a) Onlara sert bir darbe vurmaya bile başlamadık. Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor." demişti.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Netanyahu'dan "Kürtleri" ayaklandırma girişimi

Enerji piyasalarında panik havası! Avrupa'da fiyatlar zıpladı

Hürmüz Boğazı'nda kritik eşik! Rusya uyardı: Şok yaşanacak

Rusya: Yine bize muhtaç kalacaksınız
  • iddialar
  • stratejik füzeler
  • askeri stoklar

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.