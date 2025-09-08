ABD'nin füze talebine İran'dan sert cevap: Asla müzakere edilmeyecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İran'ın nükleer programı ile Avrupa ile görüşmelere ilişkin Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Doha'da yaptığı görüşmede bazı önerilerin gündeme geldiğini ve tarafların şu anda ilgili makamlarıyla istişare halinde olduğunu belirtti.

Önerilerin içeriğine dair bilgi vermeyen Bekayi, AB ile ilerleyen günlerde bir görüşmenin daha yapılacağını aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programıyla ilgili 31 Ağustos'ta yayımladığı 3 aylık raporunu değerlendiren Bekayi, "Sahadaki gerçekleri dikkate alan adil bir rapor bekliyorduk." dedi.

Bekayi, UAEA ile "yeni işbirliği modeli" için hafta sonu yaptıkları uzmanlar düzeyinde görüşmelerin sonuçlarının şu anda Tahran'da ilgili makamlarca incelendiğini belirterek, görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

ABD'nin her yıl New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak İran ve Filistin başta olmak üzere bazı ülkelerin yetkililerine yönelik getirmek istediği kısıtlamaların sorulması üzerine Bekayi, "Hukuki olarak böyle bir eylemde bulunulamaz ancak maalesef bulunuluyor ve bu özellikle ev sahibi devletin görevlerini açıkça belirten BM Genel Merkez Anlaşması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarının açık bir ihlalidir." dedi.

Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gideceğini aktardı.

Diğer yandan 15 Eylül'de Viyana'da başlayacak UAEA'nın Genel Konferansı'na da katılacaklarını belirten Bekayi, Konferansta "ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik her türlü saldırı veya tehdidin yasaklanması" konusunda bir karar tasarısı sunacaklarını söyledi.

Uluslararası hukuk ve UAEA kararları uyarınca, bir ülkenin nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırı veya saldırı tehdidinin yasak olduğunu da sözlerine ekleyen Bekayi, sunacakları bu karar tasarısına ABD'nin olası muhalefetinin "uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığının bir göstergesi" olacağını belirtti.



İran'da Meclis'in 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasını devreye sokmasına karşılık hükümeti NPT'den çıkmaya zorlayacak yasayı hazırlama çalışmalarının sorulması üzerine Bekayi, "Meclis'teki bazı vekillerin bu tür tartışmaları gündeme getirdiğini biliyoruz ancak nihayetinde bu, devletin en üst düzeyinde karara bağlanması gereken bir konu. İran olarak NPT anlaşmasının bir üyesiyiz ve Güvenlik Denetimi Anlaşması'na bağlıyız." diye konuştu.

Bekayi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, ABD'nin nükleer anlaşma için İran'ın füze programının sınırlandırılmasını şartını sunduğuna dair açıklamasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"İran ülkenin savunma kabiliyetleri ve imkanları konusunda hiçbir koşulda müzakere etmeyecektir. Bu, tartışılmaz ve sarsılmaz bir ilkedir. Bugün, İran ulusunun, İran'ın egemenliğini, onurunu, bağımsızlığını ve güvenliğini savunmak için gerekli araçlar konusunda hiçbir müzakere veya diyaloğa izin vermeyeceği her zamankinden daha açık hale gelmiştir."