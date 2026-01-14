İSTANBUL 8°C / 7°C
  • ABD'nin ''Gazze'' kararı: Kurulun başına Filistinli eski bakan yardımcısını getirilecek
ABD'nin ''Gazze'' kararı: Kurulun başına Filistinli eski bakan yardımcısını getirilecek

ABD'nin geçiş döneminde Gazze Şeridi'ni yönetmesi ve bağımsız teknokratlardan oluşması öngörülen kurulun liderliği için eski Filistin Planlama Bakan Yardımcısı Ali Shaath'ı seçtiği öne sürüldü.

14 Ocak 2026 Çarşamba 14:47
The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD, Gazze'yi geçiş döneminde "Uluslararası Barış Komitesi" denetiminde yönetmesi kararlaştırılan kurulun liderlik kadrosunu belirledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, ABD yönetiminin, kurulun liderliği görevi için eski Filistin Planlama Bakan Yardımcısı Ali Shaath'ı seçtiğini bildirdi.

Kaynaklar, kararın kamuoyuna bugün duyurulabileceğini ifade etti.

Eski Bakan Saath'ın esasen Gazzeli olduğu biliniyor.

GAZZE İÇİN OLUŞTURULACAK ULUSLARARASI BARIŞ KOMİTESİ

BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 2025'te ABD tarafından sunulan ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Karar, Gazze'de 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak geçici bir uluslararası gücün oluşturulmasını öngörüyor.

Söz konusu plana göre Gazze, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki bir "Uluslararası Barış Komitesi" denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilecek.

