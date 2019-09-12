Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

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ABD´nin gerçekleştirdiği siber dolandırıcılık operasyonunda 281 kişi gözaltına alındı

ABD´nin gerçekleştirdiği ve Türkiye´nin de destek verdiği siber dolandırıcılıklara yönelik `reWired´ isimli operasyon kapsamında 281 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplamda neredeyse 3.7 milyon dolar ele geçirildi.

  • DHA
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FBI´ın yaptığı açıklamaya göre, ABD ve diğer ülkelerde, sahte e-posta ve havale yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye yönelik gerçekleştirilen `reWired´ isimli operasyonda toplam 281 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda ABD´de 74 gözaltı yapılırken; Türkiye, Nijerya, Gana, Fransa, İtalya, Japonya, Kenya, Malezya ve İngiltere´de de gözaltına alınan kişiler olduğu belirtildi. Operasyonda, sadece sahte havale işlemlerinde yaklaşık 118 milyon dolar ele geçirilirken, toplamda neredeyse 3.7 milyon dolar ele geçirildi.
 
TÜRKİYE VE 8 ÜLKE DAHA DESTEK VERDİ
 
Genellikle işyerlerini hedef alan uluslararası e-posta sahteciliği yapan çeteyi çökertmeye yönelik aylar süren ABD yönetimindeki reWired operasyonuna Türkiye, Fransa, İtalya, İngiltere, Nijerya, Gana, Kenya, Malezya ve Japonya da destek verdi. Açıklamada, bu siber dolandırıcılıklarda sıklıkla şirketin finans kaynaklarına erişimi olan çalışanların hedef alındığı ve çalışanların, aslında çetenin kontrolünde olan hesaplara havale yapmaları için kandırıldığı belirtildi.
 
DÜNYA GENELİNDE 26 MİLYAR DOLAR ZARAR
 
Siber Suçlarla Mücadele Dairesi (IC3), 2013´te `business email compromise´ (BEC) isimli sahte e-posta ve havale ile yapılan dolandırıcılıkları resmi olarak takibe aldı. Dünya genelinde son beş yılda dünya genelinde 26 milyar dolar zarar meydana gelirken, ABD´de de ise 10 milyon dolar zarar meydana geldiği açıklandı.
 
Öte yandan, FBI Direktörü Christopher Wray operasyonla ilgili, "Gerçekleştirilen reWired operasyonu ile BEC dolandırıcılıklarını organize eden suçlulara net bir mesaj gönderiyoruz: Kim olursanız olun peşinizde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
 
SADECE İŞYERLERİNİ HEDEF ALMIYORLAR
 
Açıklamada, BEC isimli yöntemi kullanan dolandırıcıların sadece işyerlerini hedef almadığı belirtildi. Dolandırıcıların, gayrimenkul alan kişileri veya yaşlıları da hedef alarak, çetenin kontrolünde olan banka hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıklarına yer verildi. Ayrıca, kişilere gelen e-postaların her zaman tanıdıkları ya da güvendikleri birinden gelmiş gibi göründüğü vurgulandı.

Yer Sarıyer: Gören sıraya girdi

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