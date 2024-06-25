Kaliforniya'daki Port Hueneme deniz üssünde bulunan ve görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan yeni silahın, Northrop Grumman tarafından ABD Donanması'nın uzun menzilli su altı silahları geliştirme projesi kapsamında üretildiği açıklandı. Manta Ray'ın yakıt ikmali yapmadan uzun süre deniz tabanında kış uykusuna yatabilen gelişmiş yeni nesil mürettebatsız sualtı aracı olduğu öğrenildi.



Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı Manta Ray program yöneticisi Dr. Kyle Woerner, aracın suda hareket etmek için oldukça verimli olduğunu ifade etti.

Woerner, "Başarılı, tam ölçekli Manta Ray testimiz, aracın gerçek operasyonlara doğru ilerlemeye hazır olduğunu doğruluyor. Araç, çok çeşitli deniz görev setlerini mümkün kılmak için çeşitli boyut ve türlerde çeşitli yük taşıma bölmeleri ile tasarlandı" dedi.

Telegraph'ın haberine göre ABD Donanması, Güney Kaliforniya kıyılarındaki aracı test etmek için üç aydan fazla zaman harcadı.

Savunma analistleri ise donanmanın drone teknolojisini geliştirme çabasının, Rus ve Çin denizaltı operasyonlarına karşı stratejik bir karşı koyma amacı taşıdığını ifade ediyor.