Dünya

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azaldı. Öte yandan ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 20-26 Aralık haftasında 2 bin varil artarak 13 milyon 827 bin varile yükseldi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 22:13
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil düşüşle 422 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 800 bin varil artışla 234 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 20-26 Aralık haftasında 2 bin varil artarak 13 milyon 827 bin varile yükseldi.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 133 bin varil azalışla 4 milyon 953 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 176 bin varil azalışla 3 milyon 440 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

