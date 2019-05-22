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ABD´nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı

Google´ın geçtiğimiz günlerde Huawei´yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de Microsoft´tan geldi.

  • DHA
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The Verge Teknoloji sitesinin haberine göre, Microsoft Huawei´nin Windows dizüstü bilgisayarlarını kendi internet mağazalarından kaldırdı.
 
Verge, Microsoft´un Huawei diz üstü bilgisayarlarından Windows lisansını kaldırıp kaldırmadığı ile ilgili bir açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih ettiğini yazdı.
 
Teknoloji sitesi haberinde, Huawei´nin ürettiği Matebook X Pro ve Huawei MateBook D dizüstü bilgisayarının Microsoft´un online mağazalarında bulunamadığını, arama yapıldığında hiçbir bir ürüne rastlanmadığını aktardı.
 
Huawei´nin ise Microsoft´tan gelecek potansiyel yaptırım kararına karşı son 3 aydır hazırlandığı ve kendi Windows versiyonunu hazırlama aşamasında olduğu bildiriliyor.
 
Bu yasaklamaların devam etmesi halinde bunun Huawei´yi ciddi bir biçimde zarar vereceği belirtiliyor.
 
Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei´nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmıştı. ABD yetkilileri daha önce Huawei'yi bir "ulusal güvenlik tehdidi" olarak nitelendirerek, diğer Avrupalı ülkelerin de yeni nesil 5G ağlarında Huawei ağ ekipmanlarını kullanmamaları için talepte bulunmuştu.
 
Google´ın Huawei ile anlaşmasını bitirmesinin ardından Intel ve  Qualcomm Çin markası ile işbirliğini sınırlandımıştı.
 

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