ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda 80 kişi öldü

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 80'e yükselirken, saldırıda 150 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, sağlık ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldığı, saldırıda aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu 74 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

- Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.