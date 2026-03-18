  • ABD'nin Hürmüz çıkmazı sürüyor! Beyaz Saray: Trump, halen NATO müttefiklerini bekliyor
ABD'nin Hürmüz çıkmazı sürüyor! Beyaz Saray: Trump, halen NATO müttefiklerini bekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, halen NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı konusunda adım atıp sorumluluk almalarını beklediğini söyledi.

18 Mart 2026 Çarşamba 17:40
Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trump'ın NATO konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Trump'ın, NATO ülkelerinin Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını anlatan Leavitt, "Hürmüz Boğazı'nın açılması en çok da Avrupa'ya ve NATO'daki müttefiklerimize büyük fayda sağlıyor ve Başkan onların bu konuda daha fazlasını yapmasını istiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin ihtiyaç duyulan her zaman NATO'nun yanında olduğunun altını çizen Leavitt, NATO ülkelerinin de bugün Hürmüz Boğazı konusunda somut adımlar atması gerektiğini belirtti.

"İRAN'A AİT 120'DEN FAZLA GEMİYİ BATIRDIK"

Öte yandan ABD'li sözcü, düzenledikleri saldırılarda İran'a ait 120'den fazla gemiyi batırdıklarını savunarak, "Bu gemiler, ABD silahlı kuvvetleri sayesinde şu an denizin dibindeler." dedi.

Leavitt ayrıca, İran'ın nükleer silah elde etmesine ilişkin ABD Başkanı Trump'ın tutumunu yineledi ve Tahran'ın "kalıcı olarak nükleer silaha sahip olamayacağını" söyledi.

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİ

Diğer yandan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın nisan ayı başında yapması planlanan Pekin ziyaretinin bir süre ertelendiğini ve Çin'in bu durumu anlayışla karşıladığını dile getirdi.

"Tarihi belirleme konusunda çalışıyoruz" diyen Leavitt, Trump'ın ziyaret takvimi netleşince bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

