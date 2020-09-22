ABD iade talebinde bulunmuştu! 'İntihara teşebbüs riski yüksek'

star.com.tr 22 Eylül 2020 Salı 20:13 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 20:19

King's College London'da nöropsikiyatri profesörü olan Michael Kopelman, Assange'ın depresyon geçmişi olduğunu ve ABD'ye iadesinin gerçekleşmesi durumunda intihar riskinin “çok yüksek” olduğunu aktardı.



Kopelman, ailesinde depresyon ve intihar öyküsü bulunan Assange'ın olası intiharı konusunda, yaşadığı tecrit dahil olmak üzere "bilinen çok sayıda risk faktörü" olduğunu söyledi.

Assange'ın, Eski Bailey mahkemesine, "sen tozsun, sen öldün, seni almaya geliyoruz" diyen halüsinatif müzik ve sesler işittiğini söylediğini aktaran Kopelman, "İntihar riskini matematiksel olarak tahmin edemeyeceğimiz doğru, yapabileceğimiz tek şey, Assange'ın durumunda çok sayıda risk faktörü olduğunu not etmek," şeklinde konuştu.

ABD hükümetini temsilen çapraz sorgulama yapan avukat James Lewis, Assange'ın söz konusu semptomları taklit edip etmediğine ya da abartıp abartmadığına odaklandı. Bulgularının çürütülmesi çabası karşısında profesör Kopelman ise, "Notların, mevcut tüm psikiyatrik raporlardan daha kapsamlı olduğunu" vurgulayarak, "Elimden gelenin en iyisini yaptım" şeklinde konuştu.

Old Bailey (İngiltere ve Galler Merkez Ceza Mahkemesi) Salı günü WikiLeaks yayıncısı Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda "çok yüksek intihar riski" altında olacağını ve intihar riskinin "doğrudan Bay Assange'ın psikiyatrik bozukluğundan kaynaklandığını" duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gizli askeri belgeleri alma ve yayınlamasından dolayı 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan WikiLeaks yayıncısı Julian Assange, 11 Nisan 2019'da Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldığından beri Londra'nın güneybatısındaki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor.

Julian Assange'in kurucusu olduğu WikiLeaks, Küba'daki Amerikan üssü, Guantanamo'da tutsaklara yönelik kötü muameleler, Kenya'daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı'ndaki sivil ölümleri ve diğer suçlara dair gizli belgeleri yayınlamıştı.

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

Julian Assange, ABD'de kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu takdirde 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

star.com.tr