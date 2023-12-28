ABD'nin iç kuzey bölgeleri kar ve tipiye teslim oldu

Ulusal Meteoroloji Servisi (NWS), başta Nebraska ve Colorado olmak üzere beş eyalette kış hava şartları uyarısında bulundu.

Söz konusu bölgelerdeki yoğun kar yağışı ve tipi tehlikesine dikkat çeken NWS, vatandaşlardan acil olmadıkça yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Nebraska Eyalet polisi, Noel günü olan 25 Aralık'tan bu yana 100'den fazla hava durumuyla ilgili kazaya müdahale ettiklerini açıkladı



Meteoroloji yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusunda bu gece ve yarın için yoğun yağmur beklendiği, Washington DC, Philadelphia ve New York'ta bazı bölgelerde ani su baskınlarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesi, önceki günden beri ABD genelinde yaklaşık 4 bin 200 uçuşun kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği veya ertelendiği bilgisini paylaştı.