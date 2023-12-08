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Dünya

ABD'nin ikiyüzlü tutumu... Filistinli Bakanın açıklama yapmasına izin vermedi

ABD hükümetinin, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu'nun üyesi Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 19:58 - Güncelleme:
ABD'nin ikiyüzlü tutumu... Filistinli Bakanın açıklama yapmasına izin vermedi
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Temas Grubu üyeleri, Washington ziyareti kapsamlarında Four Seasons Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin el-Maliki'ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı.

Bin Ferhan, "Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki'ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor." açıklamasında bulundu.

Görüşmeler için Washington'da bulunan Temas Grubu'nun aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temas Grubu'nun cumartesi Kanada'da görüşmeler yapması öngörülüyor.

  • Riyad el-Maliki
  • Dışişleri Bakanı
  • Washington teması

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