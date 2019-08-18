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ABD'nin 'İran tankerini bırakmayın' talebi reddedildi

ABD'nin Cebelitarık'ta el konulan ve geçtiğimiz gün ismi Adrian Darya 1 olarak değiştirilen İran petrol tankeri Grace 1'in alıkonulması talebi reddedildi.

  • star.com.tr
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İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerine el koymuştu.
 
Haftalar süren gözaltı sonunda Cebelitarık mahkemesi, önce mürettebatının ardından Adrian Darya 1 tankerinin serbest bırakılması kararı aldı.
 
Kararın hemen ardından ABD makamları, tankerine ABD'nin teör listesinde yer alan İran Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki güçlerine petrol taşıdığını belirterek, Cebelitarık'tan ayrılmadan tekrar el konulması talebinde bulundu.
 
Ancak AB ve ABD’de İran’a uygulanan yaptırımlardaki farklılıklar, kararı ABD talebinin aleyhine çevirdi ve mahkeme talevi reddetti.
 
AB, ABD'den farklı olarak İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak görmüyor.
 
İRAN: DENİZ GÜCÜ GÖNDERMEYE HAZIRIZ
 
Mehr haber ajansının aktardığı habere göre, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi, ''Üst düzey yetkililer bu durumu donanmaya sorarsa, tankere eşlik etmeye hazırız.'' dedi.
 
 

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