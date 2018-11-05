ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muaf tutulacak ülkeler Irak ile birlikte 9'a yükseldi

ABD'nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Brian Hook, Ortadoğu ve Afrika bölgesinden gazetecilerle bir telekonferans gerçekleştirdi.



Bu konferansta bulunan İranlı gazetecilerden Amin Khorami, Irak'ın da İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğunun Hook tarafından teyit edildiğini iddia etti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin gün içinde İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin detaylarını açıklarken, İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulacak ülkeleri açıklamış ve bu listede Irak'a yer verilmemişti.



Listede Türkiye'nin yanı sıra, Çin, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Tayvan bulunuyor.