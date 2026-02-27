İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9614
  • EURO
    51,8963
  • ALTIN
    7311.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin İsrail Büyükelçiliği için tahliye kararı: İran'la savaş kapıda mı?
Dünya

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği için tahliye kararı: İran'la savaş kapıda mı?

ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği, İran'la artan gerilimin ardından, 'oluşan güvenlik riskleri nedeniyle” kritik görevlerde bulunmayan çalışanlar ve ailelerinin ülkeyi terk etmesine izin verdi.

AA27 Şubat 2026 Cuma 13:08 - Güncelleme:
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği için tahliye kararı: İran'la savaş kapıda mı?
ABONE OL

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, kararın bölgede yaşanan güvenlik olaylarının ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Şubat 2026 tarihinde, Dışişleri Bakanlığı, güvenlik riskleri nedeniyle acil durum dışı ABD hükümeti personeli ve personelin aile üyelerinin İsrail Misyonu'ndan ayrılmasına izin vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.