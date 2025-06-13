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Dünya

ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi

İsrail'e, İran'a düzenlediği son saldırılar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcıları tarafından 'yeşil ışık' yakıldığı öne sürüldü.

AA13 Haziran 2025 Cuma 15:12 - Güncelleme:
ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi
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Axios sitesinin ismi açıklanmayan iki İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump ve yardımcılarının İsrail'in saldırısına "karşı çıkıyormuş" gibi davrandıkları ancak "özel olarak karşı çıkmadıkları" iddia edildi.

Haberde, İsrail'in "yakın gelecekte İran'ı bir saldırı olmayacağına inandırarak hedef listesindeki İranlıların yeni yerlere hareketinin engellenmek" istediği ileri sürüldü.

Saldırı sonrası ilerleyen saatlerde "tüm bunların Washington ile koordineli gerçekleştirildiği" iddia edilen haberde, İsrailli yetkiliye dayandırılan "ABD'den net yeşil ışık aldık." şeklindeki açıklamaya yer verildi.

İsrail'in son düzenlediği saldırıların "1979 devriminden bu yana İran rejimine en büyük darbe" olarak nitelendirildiği vurgulanan haberde, ABD tarafının ise bu iddiaları doğrulamadığı belirtildi.

- "İRAN, ABD'NİN ÇIKARLARINI YA DA PERSONELİNİ HEDEF ALMAMALI"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, açıklamasında, İsrail'in saldırısının "tek taraflı" olduğunu ve ABD'nin "hiçbir müdahalesinin bulunmadığını" belirtmişti.

Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz, bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktaran Rubio, "Açık konuşayım: İran, ABD'nin çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

- İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

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