25 Kasım 2025 Salı
Dünya

ABD'nin istihbarat devi Reaper Sarı Deniz'e düştü

Güney Kore'de konuşlu bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracı (İHA), rutin görev sırasında Sarı Deniz'e düştü.

25 Kasım 2025 Salı 09:15
ABD'nin istihbarat devi Reaper Sarı Deniz'e düştü
Güney Kore'nin Gunsan kentindeki Kunsan Hava Üssü'nden kalkan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-9 Reaper tipi bir İHA, henüz bilinmeyen bir nedenle Maldo-ri Adası yakınlarında Sarı Deniz'e düştü.

İHA'nın bağlı bulunduğu ABD 8. Avcı Filosu'ndan yapılan açıklamada, kazanın rutin bir görev sırasında yerel saatle 04.35'te meydana geldiği belirtilerek, "Olayla bağlantılı herhangi bir yaralanma ya da kamu zararı bildirilmemiş, kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. İHA'nın enkazına ulaşmak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

İSTİHBARAT VE KEŞİF GÖREVLERİNDE KULLANILIYOR

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan MQ-9 Reaper tipi İHA'ların istihbarat toplama, koordinasyon ve keşif görevlerinde kullanıldığı ve yaklaşık bin 850 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.

