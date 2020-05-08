İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1206
  • EURO
    7,7264
  • ALTIN
    392.803
  • BIST100
    98498.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de yangın: 200 dönümlük arazi küle döndü
Dünya

ABD'de yangın: 200 dönümlük arazi küle döndü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dün gece meydana gelen ve sebebi belirlenemeyen orman yangınında 200 dönümlük arazi küle döndü.

DHA08 Mayıs 2020 Cuma 15:21 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 15:24
ABONE OL

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Barbara şehrinde bulunan Gaviota kasabası yakınlarında orman yangını meydana geldi. Yangını, saatte 25 km hızla esen şiddetli rüzgarların etkisi ile 200 dönümlük bitki örtüsünü küle çevirdi.

YANGIN SABAHA KARŞI SÖNDÜRÜLDÜ

120 itfaiyeci ve birçok yangın söndürme helikopterlerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede bulunan iki ev tahliye edilirken herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Barbara County İtfaiyesi sözcüsü Daniel Bertucelli, “Şimdi oraya baktığımda kendimi çok iyi hissediyorum ama dikkatli olmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz sıcak hava dalgası ve rüzgarlı koşullarla, hiçbir risk istemiyoruz.”

Şaşkın bakışlar arasında tartıştığı yılanı defalarca ısırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.