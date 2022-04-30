İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2022 Cumartesi / 28 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
Dünya

ABD'nin Kansas eyaletinde hortum

ABD'nin Kansas eyaletini etkisi altına alan hortum, bölgede maddi hasara neden oldu.

AA30 Nisan 2022 Cumartesi 09:35 - Güncelleme:
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarısı yaptı.

Kansas eyaletine bağlı Wichita şehrinde çıkan hortumda 50'den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi. Şehrin özellikle Andover banliyösünde hortumun sürüklediği araba ve ev kalıntılarının oluşturduğu enkaz nedeniyle yollar kapandı.

Yaşanan felakette herhangi bir can kaybı bildirilmezken hortumdan etkilenen bölgelerde 22 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Wichita Belediyesi, şehir sakinlerine seyahat etmeme uyarısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, hortumun binaların çatılarını uçurduğu ve hızla yerleşim yerlerine doğru ilerlediği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kansas eyaletinde nisan-haziran aylarında hortumlar sıkça görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.