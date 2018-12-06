Kosachev: ABD'nin Karadeniz'deki askeri varlığı gerginliği arttırır

Amerikan Televizyon kanalı CNN’in ABD’nin Azak Denizi'ne savaş gemisi göndereceğini iddia etmesinden sonra Rusya tarafından tepkiler gelmeye devam ediyor. Kanalın iddiasını doğrulayan Rusya Federasyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, Rusya’nın buna karşı tavır koyacağını söyledi. Kosachev yaptığı açıklamada, "1936'daki Montrö Sözleşmesi'ne göre Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin 15 gün önceden İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş için Türkiye’ye bilgi verme zorunluluğu var. Washington’ın Ankara’ya böyle bir bildirim yapması mümkündür. Amerikan gemilerinin Karadeniz’e girmesinde herhangi bir engel yok" dedi.

"Sembolik olsa bile gerilim artar"

ABD’nin Karadeniz’e askeri gemi göndermesinin gerginliğe neden olacağını söyleyen Kosachev, "Amerikan ordusunun Karadeniz’deki varlığı, yalnızca sembolik olduğu düşünüldüğünde bile bölgedeki gerilimleri artırabilir. Amerika kıtasının on binlerce kilometre uzağındaki bir bölgede ABD bayrakları yine sallanabilir. Bunun sebebi Kiev yönetiminin kışkırtıcı girişimlerinden kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.

Önlem için henüz karar verilmedi

ABD gemilerinin Karadeniz’e demir atma ihtimali karşısında Rusya’nın takınacağı tavırla ilgili henüz karar alınmadığını bildiren Kosachev, "Rusya tarafından gemilerin Karadeniz’e demir atması konusuyla ilgili herhangi bir karar alınmadı. ABD’nin bu girişimi Kiev yönetimine açık desteğini gösteriyor" dedi.