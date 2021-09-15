ABD'nin kararı sonrası Suudi Arabistan'dan dikkat çeken hamle!

AA 15 Eylül 2021 Çarşamba 08:00 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 08:01

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplandı.

"Savunmayı Geliştirme Genel Kurulu" oluşturulmasına onay verildiği, yeni kurumun mali ve idari yönden bağımsız olacağı ve Bakanlar Kurulu Başkanı'na bağlı olacağı kaydedildi.

Savunma sistemleri ve teknolojilerle ilişkili alanlarda yeniliklere ve geliştirmeye ilişkin faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen kurumun, bu konuya ilişkin politika ve stratejiler geliştireceği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Joe Biden yönetiminin, ABD'nin, Afganistan'dan sonra Orta Doğu ülkelerindeki askeri varlığını da önemli ölçüde azaltmaya başladığı iddia edilmişti.

Pentagon'un Kuveyt, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu 8 Patriot hava savunma sistemini çekeceği iddia edilen haberde, Suudi Arabistan petrol tesislerine 14 Eylül 2019'da yapılan saldırılardan sonra ülkeye konuşlandırılmış olan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin (THAAD) çekilmesinin yanı sıra bölgedeki hava kuvvetleri filolarının da sayısının azaltılacağı ileri sürülmüştü.

Öte yandan son dönemde, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine yönelik artan balistik füze atışları ile silahlı insansız hava araçlarıyla düzenledikleri saldırıların, "Savunmayı Geliştirme Genel Kurulu" kurulması kararında etkili olduğu düşünülüyor.

ABD, HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Associated Press Haber Ajansı, Planet Labs şirketine ait uydu görüntülerinde, hava üssünde pistin hemen güneybatısında, 1 kilometrekarelik bir alanda konuşlu bazı Patriot bataryalarının ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savuna Sistemi'nin (THAAD), ağustos ayının sonlarından itibaren boşaltıldığını belirtti.

THAAD sistemi balistik füzeleri Patriot füzelerine göre daha yüksek bir irtifada yok etme kapasitesine sahip.

AP, Hava Üssü'ndeki faaliyetler ve araç hareketlerinin devam ettiğine dikkat çekti. Ancak cuma günü alınan yüksek çözünürlüklü görüntülerin analizlerinde bataryaların boş oldukları ortaya çıktı.

AP'ye göre, Suudi Arabistan'daki ABD hava savunma sistemlerinin başka bölgelere konuşlandırılması söylentileri aylardır Washington'da dolaşıyordu. Bunun nedeni ise Çin ve Rusya gibi küresel aktörlerle karşı karşıya gelme riskinin artması.

ABD'nin bu hamlesi, Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha kentindeki havalimanına yönelik saldırısında 8 kişinin yaralanmasının ardından geldi.