Dünya

ABD'nin korktuğu başına geldi! İran'ın eline geçti: Tersine mühendislik yapılacak

İran patlayıcı mekanizmalarının çalışmaması nedeniyle büyük ölçüde sağlam ele geçirilen ABD'ye ait bomba ve füzeleri tersine mühendislik için inceleyecek. Aralarında Harop, Lucas, MQ-9 ve Hermes gibi gelişmiş İHA'ların da bulunduğu öğrenildi.

27 Nisan 2026 Pazartesi 08:04
İran basını, Hürmüzgan eyaletinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında kullanılan, büyük bölümü ABD yapımı 15'ten fazla ağır füze ve patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Haberde, söz konusu mühimmatın büyük bölümünü, sığınak delici bombaların da aralarında bulunduğu güdümlü bomba sistemleri (GBU) ile bu sistemlere ait patlayıcı başlıkların (BLU) oluşturduğu kaydedildi.

TERSİNE MÜHENDİSLİK İÇİN SEVK EDİLDİ

Haberde, patlayıcı mekanizmalarının çalışmaması nedeniyle büyük ölçüde sağlam ele geçirilen bu sistemlerin, imha işlemlerinin ardından tersine mühendislik çalışmaları kapsamında teknik ve araştırma birimlerine sevk edildiği belirtildi. Ele geçirilen sistemler arasında seyir füzeleri ile gelişmiş insansız hava araçlarının (İHA) da bulunduğu, bunlar arasında Harop, Lucas, MQ-9 ve Hermes gibi modellerin yer aldığı ifade edildi.

EYALET GENELİNDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Haberde ayrıca, son haftalarda eyaletin farklı bölgelerinde patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirilmesine yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirildiği, söz konusu çalışmaların askeri alanlar ve çevresinde yürütülen periyodik temizlik ve güvenlik faaliyetleri kapsamında yapıldığı ve bu sayede sivil yerleşimlerde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

