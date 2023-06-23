İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,0517
  • EURO
    27,2932
  • ALTIN
    1553.61
  • BIST100
    5567.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin korumasındaki çocuk hayatını kaybetti
Dünya

ABD'nin korumasındaki çocuk hayatını kaybetti

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'ye getirilen bir Afgan çocuk, federal hükümetin korumasındayken hayatını kaybetti.

AA23 Haziran 2023 Cuma 17:11 - Güncelleme:
ABD'nin korumasındaki çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL

CBS News'in adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının koruması altındaki 6 yaşındaki Afgan çocuk, ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonra 13 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Söz konusu çocuğun, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD'ye tahliye edilen ve ebeveyni yanında olmayan yüzlerce Afgan çocuktan biri olduğu belirtildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, çocuğun vefatını doğrularken ölüm nedeninin "dejeneratif beyin hastalığı" olduğunu aktardı.

Söz konusu çocuk, bu yıl ABD federal korumasındayken ölen üçüncü çocuk oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.