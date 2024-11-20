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Dünya

ABD'nin kuzeybatısını vuran 'bomba kasırgası' nedeniyle 1 kişi öldü

ABD'nin kuzeybatısını vuran bomba kasırgası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
ABD'nin kuzeybatısını vuran 'bomba kasırgası' nedeniyle 1 kişi öldü
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ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba kasırgası" şiddetli fırtına ve yağışa yol açtı. Washington eyaletinde ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, 600 bin ev elektriksiz kaldı. Lynnwood şehrinde büyük bir ağacın evsizlerin kampına düşmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

CUMA GÜNÜNE KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Pasifik kıyısında yer alan Oregon eyaletinde 3 bin fazla ev, batıdaki California'da ise 15 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü kasırganın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuldu.

BOMBA KASIRGALARI, HAVA BASINCINDA HIZLI BİR DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Halk arasında "bomba kasırgası" olarak adlandırılan meteoroloji olayı, soğuk hava kütlesinin sıcak bir hava kütlesiyle çarpışması durumunda meydana geliyor. Orta enlemlerde görülen en şiddetli kış fırtınaları olan bomba kasırgaları, hava basıncında hızlı bir düşüşe neden oluyor.

  • bomba kasırgası
  • hava olayı

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