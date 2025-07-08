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Dünya

ABD'nin Lama'nın doğum gününü kutlaması Çin'i öfkelendirdi: Tibet ile ilgili konulara karışmayın

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın doğum gününü kutlaması Çin'in tepkisini çekti. Pekin yönetimi, ABD'nin, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konulara karışmaya son vermesini istedi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 16:13 - Güncelleme:
ABD'nin Lama'nın doğum gününü kutlaması Çin'i öfkelendirdi: Tibet ile ilgili konulara karışmayın
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, rutin basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Tibet'in ruhani lideri Lama'nın doğum gününü kutlamasına ilişkin konuştu.

Tibet Özerk Bölgesi hakkındaki konuların Çin'in iç işleri olduğunu belirten Mao, Dalai Lama'nın "Tibet Özerk Bölgesi halkını temsil etme konumunda olmadığını" ifade etti.

Mao, Çin'in, ABD'yi, Tibet Özerk Bölgesi ile ilgili konuların önem ve hassasiyetinin farkında olmaya, konuya ilişkin Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmeye, bu hususlara karışmaya son vermeye çağırdığını aktardı.

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