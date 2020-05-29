İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8266
  • EURO
    7,5846
  • ALTIN
    380.778
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor
Dünya

ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor

ABD'nin Louisiana eyaletinde yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye yatırılanların yaklaşık yüzde 77'sinin siyahi olduğu belirlendi.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 18:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 18:41
ABONE OL

New England Tıp Dergisinde yayımlanan, Louisiana merkezli Ochsner Sağlık Sisteminin incelendiği araştırmada, eyalet nüfusundaki oranları yüzde 31 olmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların 76,9'unun siyahilerden oluştuğu kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, siyahilerin, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 70,6'sını oluşturduğuna dikkati çekildi.

Mayıs ayı başında New York Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan benzer bir araştırmada da Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan kişilerin çoğunlukla şehirdeki gelir düzeyi düşük siyahi kesimden olduğu aktarılmıştı.

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planını jandarmanın dikkati engellendi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.