ABD'nin Louisiana eyaletinde hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yüzde 77'si siyahilerden oluşuyor

AA 29 Mayıs 2020 Cuma 18:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 18:41

New England Tıp Dergisinde yayımlanan, Louisiana merkezli Ochsner Sağlık Sisteminin incelendiği araştırmada, eyalet nüfusundaki oranları yüzde 31 olmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların 76,9'unun siyahilerden oluştuğu kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, siyahilerin, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 70,6'sını oluşturduğuna dikkati çekildi.

Mayıs ayı başında New York Sağlık Departmanı tarafından yayımlanan benzer bir araştırmada da Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatırılan kişilerin çoğunlukla şehirdeki gelir düzeyi düşük siyahi kesimden olduğu aktarılmıştı.