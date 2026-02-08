İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar
Dünya

ABD'nin Minneapolis'te aşırı sağcı gruptan ICE karşıtı göstericilere ''Hitler'' selamı

ABD'nin Minneapolis kentinde Gümrük Muhafaza ve Göçmenlik (ICE) karşıtı gösteriler devam ederken, aşırı sağcı bir grup göstericileri 'Hitler' selamı ve ırkçı sloganlarla tahrik etti.

8 Şubat 2026 Pazar 07:20
ABD'nin Minneapolis'te aşırı sağcı gruptan ICE karşıtı göstericilere ''Hitler'' selamı
Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde devam eden ICE karşıtı gösterilere aşırı sağcı bir grubun eylemi damga vurdu.

Kentteki ICE biriminin binasının önünde etrafı çevrili bir alanda protestolarına barışçıl şekilde devam eden bir grup gösterici, bir kamyonetin arkasında yanlarına gelen aşırı sağcı bir grup tarafından tahrik edildi.

Sık sık ırkçı sloganlar atan grup, özellikle Somalililerin Amerika'yı terk etmesi gerektiği yönünde sloganlar attı.

İki grup arasında zaman zaman gerilim artarken, aşırı sağcı taraftan bir kişinin göstericilere "Hitler" selamı vermesi tepki çekti.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta Alex Jeffrey Pretti de ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, 24 Ocak'taki açıklamasında, Pretti'nin üzerinde 9 milimetrelik yarı otomatik tabanca bulunduğunu ve silahla görevli personele doğru yaklaştığını savunmuştu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de aynı gün yaptığı açıklamada, "Bu olay, söz konusu kişinin kolluk kuvvetlerine en fazla zararı vermek ve onları öldürmek amacıyla olay yerine geldiği izlenimini veriyor." demişti.

